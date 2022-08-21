Reuters указал на рекордный показатель импорта угля из РФ в Китай в июле

Импорт российского угля в Китай в июле вырос на 14% по сравнению с прошлым годом и достиг своего максимума за пять лет. Об этом 20 августа сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что это стало возможным из-за антироссийских санкций со стороны Запада и скидки на уголь для КНР.

Агентство привело данные Главного таможенного управления, согласно которым в прошлом месяце в Китай поступило 7,42 млн т угля из России. Уточняется, что это был самый высокий месячный показатель с момента начала сбора сопоставимой статистики в 2017 году: по сравнению с 6,12 млн т в июне и 6,49 млн т в июле 2021 года.

Запрет Европейского союза на российский уголь вынудил Москву, добавили авторы статьи, ориентироваться на таких покупателей, как Китай и Индия, и продавать энергоноситель со скидкой.

Сообщается, что уголь из России с теплотворной способностью 5500 ккал на конец июля торговался по цене около $150 за тонну на основе стоимости и фрахта.

Ожидается, что к зимнему отопительному сезону в Китае будут пополнять запасы угля, а значит, в страну поступит больше российского угля.

Ранее в этот день Reuters со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР сообщало, что третий месяц подряд Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. В июле импорт российской нефти составил 7,15 млн т, что на 7,6% больше, чем в прошлом году.

Двумя днями ранее, 18 августа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» отметил, что переориентация поставок российского угля на восточный рынок будет проводится в ускоренных темпах. Также он подчеркнул, что для Европы российский уголь стоил очень дешево.

Запрет, предусмотренный пятым пакетом антироссийских санкций, на импорт угля из России в Евросоюз вступил в силу 10 августа.

До этого, 18 июня, Reuters сообщал, что в период с 27 мая по 15 июня Индия увеличила объем закупок российской нефти в 31 раз, угля — в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.