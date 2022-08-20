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Россия третий месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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РФ третий месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, сообщает Reuters 20 августа со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

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Импорт российской нефти в июле составил 7,15 млн т, что на 7,6% больше, чем год назад.

Однако суточный уровень поставок (около 1,68 млн баррелей) оказался ниже рекордного показателя в мае, который составил около 2 млн баррелей в сутки.

«С начала года импорт из России составил 48,45 млн т, что на 4,4% больше, чем в 2021-м», — уточняет агентство.

В то же время Саудовская Аравия поставила 49,84 млн т — на 1% ниже уровня прошлого года.

«Активные российские закупки вытеснили конкурирующие поставки из Анголы и Бразилии, которые упали в годовом исчислении на 27% и 58% соответственно», — отмечается в статье.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в беседе с «Известиям» 27 июля рассказал, что нефть составляет около двух третей в структуре российского экспорта в Китай в течение последних восьми лет. По его словам, при сокращении экспорта энергоресурса в Европу для российской стороны в этом году наиболее важными потребителями стали Китай, Индия и некоторые другие государства вне Евросоюза и вне американской сферы влияния.

6 июля Reuters отметило, что Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай, импорт в мае вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Газета The Independent 6 июня написала, что после введения частичного нефтяного эмбарго Евросоюзом перевозки нефти из РФ удвоились, в частности в Индию и Китай, а отказ европейских судоходных компаний от поставок российского энергоресурса позволил оставшимся перевозчикам получить «бешеную прибыль».

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