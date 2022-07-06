Reuters сообщило о лидерстве России по поставкам нефти в Китай

Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай, импорт в мае вырос на 55% по сравнению с годом ранее. Об этом в среду, 6 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на судоходные аналитические компании Vortexa, Kpler и Refinitiv.

Так, импорт российской нефти в мае достиг почти 8,42 млн т, что эквивалентно примерно 1,98 млн баррелей в сутки

Как отмечает агентство, китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec и трейдер Zhenhua Oil «активизировали закупку более дешевой российской нефти» и поставки из Ирана и Венесуэлы, при этом сократив покупку нефти из Западной Африки и Бразилии.

Таким образом, Москва вернула себе первое место в рейтинге поставщиков нефти в Китай, Саудовская Аравия занимает второе место.

20 июня Reuters сообщало, что импорт нефти из России в Китай в мае вырос до рекордного уровня. Как поясняет агентство, такая динамика происходит из-за больших скидок китайским покупателем на фоне международных санкций в отношении поставок нефти из России.

В тот же день отмечалось, что Индия с 27 мая по 15 июня увеличила объем закупок российской нефти в 31 раз, угля — в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пояснялось, что Москва предложила Дели скидку 30%.

6 июня британская газета The Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности в Индию и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что ограничения вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит все рестрикции.