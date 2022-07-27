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Китаист оценил возможные санкции США против КНР за покупку нефти у России

Китаист Портяков рассказал о последствиях санкций США против КНР за покупку российской нефти
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Whitehotpix
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Нефть составляет около двух третей в структуре российского экспорта в Китай в течение последних восьми лет. Об этом в среду, 27 июля, заявил «Известиям» главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков, комментируя вероятность введения США санкций за покупку КНР российских энергоресурсов.

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«[Если такое решение примут], это будет одной из неприятных и для Россия, и для Китая, и для наших торгово-экономических отношений мер или видов санкций. Нефть составляет порядка двух третей в структуре российского экспорта в Китай в течение последних лет восьми. По итогам 2020 года Россия экспортировала в Китай рекордные 83,5 млн т», — указал он.

Как подчеркнул эксперт, в настоящее время, когда поставки нефти в страны Европы существенно сокращаются, Китай, Индия и некоторые другие государства вне ЕС и вне американской сферы влияния стали для РФ в этом году наиболее важными потребителями.

«Конечно, нужно сразу же начинать искать меры противодействия, тесно сотрудничать с Китаем, чтобы постараться этого не допустить, и придумать какие-то контрмеры и искать нестандартные альтернативные варианты», — отметил Портяков.

Вместе с тем эксперт рассказал, что в России уже предпринимаются усилия по наращиванию не нефтяного и не углеводородного экспорта, однако в этом плане еще предстоит преодолеть большую дистанцию.

Накануне агентство Bloomberg сообщил, что американские сенаторы от Республиканской партии представили законопроект, согласно которому предлагается штрафовать любые организации, страхующие или регистрирующие танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из РФ в КНР.

Сенатор Марко Рубио, возглавивший инициативную группу законопроекта, обосновал его тем, что Китай, покупая российскую нефть, якобы поддерживает спецоперацию по защите Донбасса.

Указывалось, что в случае, если законопроект будет принят, и Соединенным Штатам удастся прекратить поставки нефти из России в Китай, это может привести к более жесткой конкуренции КНР с другими крупными покупателями, в том числе Индией, за нефть от других поставщиков — Ближнего Востока и Африки, что спровоцирует повышение цен на сырье.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выступает против попыток Вашингтона ввести санкции за покупку российской нефти.

20 июля сообщалось, что Россия два месяца подряд остается крупнейшим импортером нефти в Китай. В июне поставки в КНР составили 7,29 млн т, что на 10% выше, чем в год назад. В мае Москва поставила Пекину 8,42 млн т.

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