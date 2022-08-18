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В Госдуме оценили перспективы развития восточного рынка для поставки угля РФ

Депутат Ананских: переориентация поставок угля на восточный рынок будет происходить в ускоренных темпах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Переориентация поставок российского угля на восточный рынок должна была произойти раньше, сейчас она будет проводится в ускоренных темпах, заявил в четверг, 18 августа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями».

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Ранее в этот день «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ) сообщили, что в июле экспортные объемы угля России удалось перенаправить в Индию и Китай. Рост поставок за месяц составил 60% и 42% соответственно. По оценке экспертов, поставки российского угля в июле могли снизиться за месяц примерно на 3 млн т, но падение в основном было компенсировано переориентацией направления топливных объемов на Восток.

«Количество угольных станций в Европе очень быстро снижается, и всё равно Китай остается страной с самым большим количеством угольных станций в мире. Более того, там продолжают строиться новые угольные станции. Поэтому Китай — это рынок номер один на завтрашний день. Плохо, что остановлены поставки российского угля в Европу, он был очень качественный и дешевый для нее», — подчеркнул депутат.

По мнению Ананских, неудивительно, что главными покупателями для России сейчас являются Индия и Китай, однако переход на восточный рынок мог произойти плавно, но сейчас он происходит в ускоренных темпах.

10 августа Reuters со ссылкой на таможенные документы сообщило, что компании Индии всё чаще оплачивают поставки российского угля китайскими юанями и дирхамами ОАЭ. Отмечалось, что республика существенно увеличила за последние месяцы импорт угля из РФ. Таможенные данные за июнь показывают, что недолларовые платежи превратились в привычное явление, поскольку банки и трейдеры региона стараются свести к минимуму риски нарушения санкций Запада в отношении России.

Полный запрет на поставки российского угля в страны Евросоюза (ЕС) вступил в силу 1 августа. Соответствующая мера была реализована западными государствами в пятом пакете ограничительных мер в отношении России. В дополнительных мерах антироссийского давления от 8 апреля говорилось также, что «целесообразно ограничить экспорт авиатоплива и других товаров в Россию, а также ввести дополнительные ограничения на импорт определенных товаров, экспортируемых Россией или происходящих из России, включая уголь и другие твердые ископаемые виды топлива».

18 июня Reuters сообщал, что в период с 27 мая по 15 июня Индия увеличила объем закупок российской нефти в 31 раз, угля — в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

14 июня отмечалось, что Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но всё еще уступая Ираку. В мае текущего года нефтеперерабатывающие предприятия Индии получали около 819 тыс. баррелей российской нефти. Это стало рекордным значением за все месяцы. В апреле этот показатель составлял всего 277 тыс.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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