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Индия подняла долю азиатской валюты при оплате угля РФ
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Индия подняла долю азиатской валюты при оплате угля РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Компании Индии всё чаще оплачивают поставки российского угля китайскими юанями и дирхамами ОАЭ, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные документы в среду, 10 августа.

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Республика существенно увеличила за последние месяцы импорт угля из РФ, отмечает агентство. Как сообщается, таможенные данные за июнь показывают, что недолларовые платежи превратились в привычное явление, поскольку банки и трейдеры региона стараются свести к минимуму риски нарушения санкций Запада в отношении России.

Таким образом, в июне компаниями Индии было оплачено как минимум 742 тыс. т угля из России в вышеуказанных валютах, а это — 44% от всего объема в 1,7 млн т данного вида сырья за июнь, передает Reuters.

Производители стали и цемента в Индии, помимо юаней и дирхамов, использовали для оплаты гонконгские доллары и евро.

«В июне на долю юаня пришлось 31% платежей за российский уголь, а на долю гонконгского доллара — 28%. На евро пришлась оплата менее четверти поставок, а на дирхам ОАЭ — около одной шестой», — подчеркивает агентство новостей.

4 августа в Центробанке пообещали содействовать ускорению девалютизации в России и вводить дополнительные меры для сокращения операций кредитных организаций в долларах и евро. Там полагают, что необходимо создавать условия для перехода к использованию нацвалют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах. Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин заявил, что в условиях укрепившегося рубля у населения есть стимул не продавать валюту сейчас, а перевести в юани. Кроме того, он назвал деньги населения в долларах и евро для банков в нынешних реалиях токсичным активом.

Полный запрет на поставки российского угля в страны Евросоюза (ЕС) вступил в силу 1 августа. Соответствующая мера была реализована западными государствами в пятом пакете ограничительных мер в отношении России. В дополнительных мерах антироссийского давления от 8 апреля говорилось также, что «целесообразно ограничить экспорт авиатоплива и других товаров в Россию, а также ввести дополнительные ограничения на импорт определенных товаров, экспортируемых Россией или происходящих из России, включая уголь и другие твердые ископаемые виды топлива».

18 июня Reuters сообщал, что в период с 27 мая по 15 июня Индия увеличила объем закупок российской нефти в 31 раз, угля — в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

14 июня отмечалось, что Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но всё еще уступая Ираку. В мае текущего года нефтеперерабатывающие предприятия Индии получали около 819 тыс. баррелей российской нефти. Это стало рекордным значением за все месяцы. В апреле этот показатель составлял всего 277 тыс.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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