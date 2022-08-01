Запрет на импорт российского угля в ЕС вступил в силу 1 августа

Полный запрет на поставки российского угля в страны Евросоюза (ЕС) вступает в силу в понедельник, 1 августа.

Соответствующая мера была реализована западными государствами в пятом пакете ограничительных мер в отношении России, который был принят в апреле.

Веденный Еврокомиссией (ЕК) санкции касались индивидуальных, торговых, транспортных и энергетических ограничений, включая эмбарго на импорт угля.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз запретит импорт угля из РФ на сумму €4 млрд в год. Эмбарго на поставки угля начнет действовать с августа 2022 года. До этого ежегодный объем импорта угля в ЕС составлял €8 млрд.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов 26 июля отметил, что зависимость Евросоюза от России является наиболее сильной в сегменте энергетического угля, нежели коксующегося, но на руку импортерам будет играть сравнительная «узость» европейского рынка и отказ Евросоюза от угольной генерации.

В начале июля Минэнерго России поставило цель к 2050 году занять 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров. Как заявлял глава департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев, сейчас РФ на третьем месте, на первом — Австралия, на втором — Индонезия. Он указал, что 18% мирового рынка — это российский уголь.