Минэнерго поставило для РФ цель занимать четверть мирового рынка угля

Минэнерго ставит для России цель к 2050 году занимать четверть мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров. Об этом 4 июля заявил глава департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев.

«Мы себе ставим цель также остаться в тройке самых крупных экспортеров мира по углю. Мы сейчас на третьем месте — Австралия, Индонезия и мы. 18% мирового рынка — это российский уголь. Мы себе ставим цель — 25% мирового рынка угля к 2050 году», — сказал он на заседании комитета Госдумы по энергетике.

Ранее, 20 июня, глава силезско-домбровской «Солидарности» Доминик Колож заявил, что зимой Польше грозит нехватка топливного угля. По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопросы миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

В тот же день стало известно, что производство угля в Китае в мае 2022 года увеличилось на 10,3% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. Отмечалось, что добыча выросла на 11,87 млн т в сутки. При этом в апреле показатель составил 12,09 млн т, а в марте был зафиксирован рекорд — 12,77 млн т в сутки.