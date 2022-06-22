Польше предрекли нехватку угля зимой

Зимой Польше грозит нехватка топливного угля. Об этом 20 июня пишет газета Mysl Polska со ссылкой на главу силезско-домбровской «Солидарности» Доминика Коложа.

«Угля этой зимой не будет», — говорит политик.

По его мнению, увеличить добычу угля до отопительного сезона невозможно. Даже если вложить в этот вопросы миллиарды злотых, отметил Колож, эффект может появиться лишь в начале весны 2023 года.

Заместитель министра государственных активов Польши Петр Пызик со своей стороны отметил, что для увеличения добычи угля в стране потребуется минимум два-три года.

В свою очередь глава министерства климата и окружающей среды Польши Анна Москва утверждает, что топливо в домах жителей не закончится, так как это утверждение якобы является элементом российской пропаганды.

Издание пишет, что в стране за последнее время подскочили цены на отопительный уголь, бензин и товары в магазинах. Так, по данным Центрального статистического управления, среднегодовая розничная цена тонны каменного угля за прошлый год составила 996,6 злотого (около 12 тыс. рублей по текущему курсу). Для сравнения, в 2020 году, на пике пандемии коронавируса, сумма доходила до 887,95 злотого за тонну (около 10,6 тыс. рублей).

По мнению обозревателя Mysl Polska Пшемыслава Пяты, эмбарго на импорт угля из России нужно снять.

Ранее, 11 июня, депутат от Гражданской коалиции Польши Павел Понцилюш назвал поспешным решение о вводе эмбарго на импорт российского угля. По его мнению, резкий отказ от поставок ударит по простым полякам.

Кроме того, из-за высоких цен на уголь власти Польши посоветовали жителям покупать хворост. По словам министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, среди поляков увеличились запросы в лесничества.23 мая Польша решила досрочно отказаться от поставок природного газа из России. Затем Варшава распространила эти меры на прочие энергоносители из РФ.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна перестанет потреблять уголь к маю, а отказ от нефти завершится к концу 2022 года.