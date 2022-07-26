Эксперт рассказал о ситуации в Евросоюзе с поставками угля

Зависимость Евросоюза от России является наиболее сильной в сегменте энергетического угля, нежели коксующегося, но на руку импортерам будет играть сравнительная «узость» европейского рынка и отказ Евросоюза от угольной генерации. Об этом заявил «Известиям» эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов во вторник, 26 июля.

Ранее в этот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Eurostat сообщил, что Казахстан с января по май 2022 года поставил в страны Евросоюза 1,5 млн т угля, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Большую часть казахстанского угля, 782 тыс. т, поставили в альянс по морю с перевалкой в портах России и Прибалтики. Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2021 году Казахстан экспортировал 29,2 млн т угля.

«Рост поставок угля из Казахстана в ЕС напрямую связан с эмбарго Евросоюза на российский уголь, которое в полной мере вступает в силу с 10 августа 2022 года и к которому присоединится Великобритания», — сказал Родионов.

Он подчеркнул, что Россия до недавнего времени была крупнейшим поставщиком угля на европейский рынок. По данным Центра по международной торговле ЮНКТАД/ВТО, «внешний» импорт угля в Великобританию и ЕС — без учета торговли сырьем внутри региона — в 2021 году достиг 82 млн т. Из них 70%, то есть 57,3 млн т, пришлось на Россию, далее идут Колумбия — 13%, 10,5 млн т, США — 10%, 7,8 млн т, ЮАР — 3%, 2,8 млн т и Австралия — 2%, 1,3 млн т.

Казахстан по итогам прошлого года стал шестым по величине поставщиком этого ресурса с долей 1%, или 846 тыс. т. Страна опередила всех прочих поставщиков, в том числе Индонезию — 326 тыс. т — крупнейшего в мире экспортера энергетического угля, который до недавнего времени играл лишь незначительную роль на европейском рынке.

Роль Казахстана была еще менее значимой на европейском рынке коксующегося угля, использующегося в металлургии, отметил эксперт. Так, в 2021 году на долю казахстанских поставщиков пришлось лишь 0,1% импорта такого угля в ЕС и Великобритании — 33 тыс. из 37,9 млн т соответственно. Для сравнения, доля России составила 10%, или 3,7 млн т, Австралии и США — 47% (17,8 млн т) и 33% (12,5 млн т) соответственно при доле всех прочих поставщиков менее чем в 10%.

Говоря об «узости» европейского рынка, Родионов отметил, что ЕС и Великобритания в 2021 году импортировали в полтора раза меньше энергетического угля — 82 млн т, чем Япония — 143 млн т.

«Среди прочего сказывается отказ Евросоюза от угольной генерации: установленная мощность угольных электростанций в ЕС в период с 2010 по 2021 год снизилась на 50 гигаватт (ГВт), тогда как мощность газовых увеличилась на 25 ГВт, а ветровых и солнечных — выросла на 109 ГВт и 129 ГВт соответственно, согласно данным исследовательского центра Ember», — рассказал специалист.

Он полагает, что эмбарго на поставки из РФ приведет к потерям российских производителей, с учетом того, что на долю Евросоюза и Великобритании в 2021 году приходилось 25% экспорта энергетического угля и 11% — коксующегося, согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В начале июля Минэнерго России поставило цель к 2050 году занять 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров. Как заявлял глава департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев, сейчас РФ на третьем месте, на первом — Австралия, на втором — Индонезия. Он указал, что 18% мирового рынка — это российский уголь.

Введенный 5 апреля Еврокомиссией (ЕК) пятый пакет санкций против России включает индивидуальные, торговые, транспортные и энергетические санкции, включая эмбарго на импорт угля. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз запретит импорт угля из РФ на сумму €4 млрд в год. Эмбарго на поставки угля начнет действовать с августа 2022 года. До этого ежегодный объем импорта угля в ЕС составлял €8 млрд.