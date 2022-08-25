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Бутина отреагировала на вызов российского посла в МИД Чехии

Депутат Госдумы Бутина: Чехия поддерживает террористические действия в отношении гражданского населения
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Вызов российского посла Александра Змеевского в МИД Чехии показывает, что власти Чехии поддерживают террористические действия в отношении гражданского населения. Об этом 25 августа «Известиям» заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

23 августа министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала, что не испытывает жалости к убитой политологу и журналистке Дарье Дугиной. В ответ на это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ожидает оценки данного высказывания правоохранительными органами Чехии. Он отметил, что такие слова не только носят аморальный характер, но и являются поддержкой и пропагандой терроризма в отношении гражданских лиц.

На следующий день было принято решение вызвать в МИД Чехии российского посла Змеевского.

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«Небензя однозначно правильно подчеркнул необходимость квалифицировать действия чешского министра обороны, которая не испытывает жалости по отношению к убийству Даши Дугиной. Я тоже считаю, что правоохранительные органы в Чехии должны дать соответствующую оценку высказываниям официальных лиц, когда в государстве совершено убийство — фактически акт террора — в отношении населения», — отметила Бутина.

По ее мнению, вызов российского посла — недружественный шаг со стороны Чехии.

«Очень не хочется в это верить, однако именно действия говорят о том, что целая страна, Чехия, таким образом поддерживает террористические действия в отношении гражданского населения. Это возмутительно», — заключила депутат.

Дарья Дугина была убита вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

По факту убийства Дугиной было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Кроме того, Следственный комитет России 23 августа рассказал о намерении объявить Наталью Вовк в розыск.

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