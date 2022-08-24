Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявлений РФ в СБ ООН

Глава дипломатического ведомства Чехии Ян Липавский рассказал, что на фоне заявлений РФ в Совете Безопасности ООН было принято решение вызвать российского посла в Праге Александра Змеевского. Об этом он написал 24 августа в своем аккаунте в Twitter.

«Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Заместитель министра Ярослав Курферст решительно осудил возмутительные и ложные обвинения России в адрес Чехии в Совете Безопасности ООН», — заявил дипломат.

23 августа постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Россия ожидает оценки правоохранительными органами Чехии высказывания министра обороны страны Яны Черноховой об убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной. Ранее чешский министр сообщила, что не испытывает жалости к Дарье Дугиной и ее отцу, философу Александру Дугину. Чернохова также предположила, что «ночь на 21 августа в России запомнится надолго», и затем выразила готовность отстаивать каждое слово на этот счет.

Небензя отметил, что данные высказывания не только носят аморальный характер, но и являются поддержкой и пропагандой терроризма в отношении гражданских лиц.

В тот же день премьер-министр Чехии Петр Фиала отверг обвинения со стороны России в поддержке страной терроризма.

Дарья Дугина была убита вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

По факту убийства Дугиной было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Кроме того, Следственный комитет России 23 августа рассказал о намерении объявить Наталью Вовк в розыск.