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СКР объявит в розыск заподозренную в убийстве Дугиной гражданку Украины Наталью Вовк

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Следственный комитет России (СКР) планирует объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом ведомство сообщило 23 августа.

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«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления», — говорится на сайте СКР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Вовк для наблюдения арендовала квартиру в доме, где проживала потерпевшая.

«В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования. Также установлен гараж, который арендовала Вовк, в нем также проводится обыск», — сообщили в ведомстве.

Дугина скончалась вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

Было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

22 августа соболезнования семье погибшей направил президент России Владимир Путин, назвав убийство журналистки подлым, жестоким преступлением. Посмертно Дугина награждена орденом Мужества.

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