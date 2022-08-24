Россия потребовала от Чехии ответа на слова министра обороны страны о Дугиной

Россия ожидает оценки правоохранительными органами Чехии высказывания министра обороны страны Яны Черноховой об убийстве политолога и философа Дарьи Дугиной. Такое заявление 23 августа сделал постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Ранее чешский министр сообщила, что не испытывает жалости к Дарье Дугиной и ее отцу, философу Александру Дугину. Чернохова также предположила, что «ночь на 21 августа в России запомнится надолго» и затем выразила готовность отстаивать каждое слово на этот счет.

Небензя отметил, что данные высказывания не только носят аморальный характер, но и являются поддержкой и пропагандой терроризма в отношении гражданских лиц.

«Ожидаем, что компетентные органы Чехии... серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, которое транслировалось на официальном сайте организации.

В том же выступлении Небензя призвал ООН осудить убийство Дарьи Дугиной, а также возложил ответственность на западные страны за поддержку украинских террористов и курса Киева на «уничтожение как можно большего числа русских».

Дарья Дугина была убита вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

По факту убийства Дугиной было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Кроме того, Следственный комитет России 23 августа рассказал о намерении объявить Наталью Вовк в розыск.