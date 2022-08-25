Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о расправе над президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ответ на поздравление белорусского лидера с украинским Днем независимости. Он написал об этом 24 августа в своем Telegram-канале.

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости», — заявил Гончаренко.

Ранее на белорусского лидера в ответ на поздравление обрушился с критикой советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он обвинил Лукашенко в цинизме и назвал его заявление клоунадой.

24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года на Украине ежегодно отмечается День независимости.