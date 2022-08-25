Реклама
Прямой эфир
Мир
В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж
Мир
Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
СКЦ согласовал выход пяти сухогрузов с зерном из украинских портов
Армия
«Известия» показали работу огнеметной системы «Солнцепек» в Донбассе
Экономика
В Японии сообщили о намерении Mitsubishi остаться в проекте «Сахалин-2»
Мир
Полянский опроверг изменение хода СВО после поставленной США военопомощи Украине
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд
Мир
Власти Крыма назвали плохой затеей намерение Зеленского захватить полуостров
Мир
Трое американских военных пострадали в результате обстрела баз США в Сирии

Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко

В Киеве пригрозили расправой Лукашенко за поздравление жителей бывшей УССР
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил о расправе над президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ответ на поздравление белорусского лидера с украинским Днем независимости. Он написал об этом 24 августа в своем Telegram-канале.

Польше всех надо: Лукашенко заявил о попытках расчленить Украину
Зачем Путин снова встретился с белорусским коллегой и почему Киев может обратиться к Москве и Минску за помощью

«Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости», — заявил Гончаренко.

Ранее на белорусского лидера в ответ на поздравление обрушился с критикой советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он обвинил Лукашенко в цинизме и назвал его заявление клоунадой.

24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года на Украине ежегодно отмечается День независимости.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022