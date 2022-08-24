Офис президента Украины раскритиковал Лукашенко за поздравление с Днем независимости

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 24 августа обрушился с резкой критикой на лидера Белоруссии Александра Лукашенко за его слова поздравления Украины с днем независимости. Подробный ответ на заявление главы республики он выложил в своем аккаунте в Twitter.

«Похоже, что Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому он цинично желает «мирного неба», запуская в нас смертоносные ракеты. Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия», — написал Подоляк.

Ранее в этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Текст появился на официальном сайте главы республики.

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях», — заявил Лукашенко.

Он также пожелал мирного неба над головой, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года на Украине ежегодно отмечается как День независимости.