Реклама
Прямой эфир
Мир
В правящей партии ФРГ допустили заморозку СП-2 навсегда
Мир
Антироссийское заявление по Украине в ООН поддержало менее трети государств
Общество
Власти Рязанской области сообщили о защите приграничных с пожарами поселений
Политика
Небензя указал на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров
Мир
Welt призвала Киев признать потерю Донбасса
Мир
Берлин признал истощение запасов бундесвера из-за поставок оружия Украине
Мир
Пентагон допустил поставку истребителей Украине
Мир
В Германии оценили убытки экспортеров в €70 млрд
Экономика
Помогающим ДНР и ЛНР компаниям предложили отменить НДС
Мир
Власти Крыма назвали плохой затеей намерение Зеленского захватить полуостров
Мир
Трое американских военных пострадали в результате обстрела баз США в Сирии
Общество
Синоптики спрогнозировали до 34 градусов тепла в Московском регионе 25 августа
Сюжет:

Полянский опроверг изменение хода СВО после поставленной США военопомощи Украине

Зампостпреда РФ Полянский заявил, что поставки США оружия Киеву не изменят ситуацию
0
Фото: TASS/EPA/BRYAN R. SMITH
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отправка военной помощи США Киеву почти на $3 млрд не сильно изменит ситуацию вокруг Украины и ход специальной военной операции (СВО) РФ, так как она идет по плану, и ее цели будут достигнуты. Об этом 25 августа заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Нескромная помощь: за пять месяцев ЕС выделил Украине более €8,9 млрд
Кто из стран объединения тратит на поддержку Киева больше всего и на что идут эти деньги

«Это не очень сильно меняет ситуацию на земле» — сказал дипломат, отвечая на вопрос, обеспокоены ли российские власти очередной отправкой военной помощи Украине.

Он указал, что поставки оружия усложняют положение мирного население, которое регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов.

«Потому что, как вы знаете, США снабжают Украину артиллерийскими системами, РСЗО (реактивными системами залпового огня — Ред.), которые могут доставать до районов, до которых ранее украинские военные не могли достать», — передает слова Полянского «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что эти удары были прицельными и не могли наноситься без вовлечения американцев.

«Мы не гонимся за временем. В нашем распоряжении время, которое нам требуется. Мы пытаемся уберечь как можно больше живой силы и жизней мирных граждан», — подытожил Полянский.

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал выделение пакета военной помощи Украине со стороны Запада вариантом продления ведения боевых действий. По его словам, это никак не поспособствует мирному урегулированию обстановки в стране.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022