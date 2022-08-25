Полянский опроверг изменение хода СВО после поставленной США военопомощи Украине

Отправка военной помощи США Киеву почти на $3 млрд не сильно изменит ситуацию вокруг Украины и ход специальной военной операции (СВО) РФ, так как она идет по плану, и ее цели будут достигнуты. Об этом 25 августа заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Это не очень сильно меняет ситуацию на земле» — сказал дипломат, отвечая на вопрос, обеспокоены ли российские власти очередной отправкой военной помощи Украине.

Он указал, что поставки оружия усложняют положение мирного население, которое регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских националистов.

«Потому что, как вы знаете, США снабжают Украину артиллерийскими системами, РСЗО (реактивными системами залпового огня — Ред.), которые могут доставать до районов, до которых ранее украинские военные не могли достать», — передает слова Полянского «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что эти удары были прицельными и не могли наноситься без вовлечения американцев.

«Мы не гонимся за временем. В нашем распоряжении время, которое нам требуется. Мы пытаемся уберечь как можно больше живой силы и жизней мирных граждан», — подытожил Полянский.

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

11 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал выделение пакета военной помощи Украине со стороны Запада вариантом продления ведения боевых действий. По его словам, это никак не поспособствует мирному урегулированию обстановки в стране.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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