«Известия» показали работу огнеметной системы «Солнцепек» в Донбассе

Ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты обрушивают шквал термобарических реактивных снарядов, выжигая живую силу националистов Украины в заглубленных укрытиях, испепеляя бронетехнику, склады с боеприпасами. Боевую работу огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» 25 августа показал корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин.

Специалисты РХБ защиты отмечают высокую огневую мощь «Солнцепека» и его маневренность. Система отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции при освобождении Луганской Народной Республики, а также при штурме укрепрайонов Донецкой Народной Республики.

23 августа Минобороны показало работу зенитных ракетных систем С-300В Западного военного округа. Системы обороняют от ударов крылатых, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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