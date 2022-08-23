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Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 23 августа опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

ЗРС С-300В обеспечивают защиту российских военных от атак с воздуха. Они обороняют от ударов крылатых, аэробаллистических и баллистических ракет, а также самолетов тактической и стратегической авиации, боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

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В новых позиционных районах подразделения противовоздушной обороны (ПВО) находятся на боевом дежурстве круглосуточно. Радиолокационная станция ЗРС С-300В осуществляет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров и на высоте 35 тыс. м. Их цели — смертоносные образцы вооружения украинских националистов, в том числе ракеты «Точка-У», начиненные тротилом или гексогеном, гвоздями и подшипниками, что увеличивает численность жертв в результате удара, а также беспилотники-камикадзе. Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300В меняют дислокацию несколько раз в сутки.

Радиолокационная станция зенитной ракетной системы С-300В обнаруживает и сопровождает цели. Если на запросы цель не отвечает, команда тревоги передается уже на пусковую установку.

Радар на самой пусковой установке «подсвечивает» цель, обеспечивая ее захват и уничтожение.

Самолеты и вертолеты противника поражаются с одного выстрела. Двойной расход гарантирует уничтожение уже более сложных целей, летящих на большой скорости — это крылатые или баллистические ракеты. Такие уже попадались расчетам С-300В Западного военного округа.

«Первая у нас цель здесь была — «Точка-У». Вторая цель была — три Bayraktar (беспилотный летательный аппарат турецкого производства — Ред.) мы сбили в один день <…> У нас станции достаточно мощные, поэтому, когда противник на самолете летит и включает приемники радиоэлектронной борьбы, то мощности у станции хватает. Они не могут задавить станцию, потому что она очень мощная, и также легко берется цель», — рассказал командир батареи С-300В Сергей.

С-300В способна сопровождать 12 целей и половину из них сразу уничтожить. Но и на сам комплекс идет настоящая охота.

«Запускают РСЗО, смотрят откуда было принято решение, потом запускают «Точку-У», уничтожая пусковые, не получается, потому что средства ПВО у нас в хорошем состоянии — справляются со всеми целями», — добавил Сергей.

Накануне о своих задачах на спецоперации по защите Донбасса рассказали российские морпехи. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков отметил, что позиции передовой бронегруппы строго засекречены, однако появилась уникальная возможность увидеть их работу в непосредственной близости от передовой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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