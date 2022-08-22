Морпехи ВС РФ рассказали о своих задачах на спецоперации

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал боевую работу морской пехоты России в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Он отметил, что позиции передовой бронегруппы строго засекречены, однако появилась уникальная возможность увидеть их работу в непосредственной близости от передовой.

Морпехи выполняют важнейшие боевые задачи в ходе спецоперации. Так, если противник попытается прорваться с фланга, они найдут его и обезвредят, чтобы поддержать нашу пехоту.

Как рассказал механик-водитель БМП-3, машина, на которой они передвигаются, уникальна тем, что у нее хорошее бронирование, машина также достаточно маневренная, хорошо справляется с бездорожьем.

При этом он подчеркнул, что в их деле важна скорость, так как при крупнокалиберном обстреле необходимо действовать очень быстро.

«Задачи поступают ежедневно, в любое время, как днем, так и ночью», — подчеркнул наводчик-оператор.

Во время съемки группа получила приказ и выдвинулась на боевые позиции, чтобы решить очередную важную сверхзадачу.

Ранее, 21 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в Одесской области ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS и западных зенитных комплексов.

Также он сообщил о ликвидации в районе Цукурино пункта временной дислокации боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Кроме того, в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ трижды применяли гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации по защите Донбасса. По его словам, вооружение показало отличные результаты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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