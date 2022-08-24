«Кинопоиск» удалил анонс украинского фильма после обращения «Известий»

«Кинопоиск» прокомментировал «Известиям» появление в онлайн-кинотеатре анонса украинского фильма «Снайпер. Белый ворон», снятого на тему событий вокруг Украины. После обращения газеты 24 августа тизер фильма был удален с сайта кинотеатра.

«Данный раздел формируется автоматически из данных карточек, которые мы получаем из различных источников, включая прокатчиков фильмов. В данном случае произошла техническая ошибка и отразился релиз другой страны», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Кинопоиска».

Прокат фильма «Снайпер. Белый Ворон» про украинского снайпера, сражающегося против российских военных, был анонсирован в День независимости Украины. В тизере фильма были английские субтитры, однако в Сети также есть его версия, переведенная на русский язык.

На данный момент страница с анонсом фильма на сайте «Кинопоиска» недоступна.

Ранее, 22 августа, РБК сообщило, что корпорация Би-би-си отозвала лицензии на свой контент для России. Теперь на «Кинопоиске» нельзя посмотреть принадлежащие ей сериалы и фильмы. Так, недоступными для просмотра стали сериалы «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение».

Тогда же кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев рассказал, почему часть контента Би-би-си исчезла с онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Эксперт отметил, что процесс продления лицензии для Би-би-си в России стал более сложным, долгим и, вероятно, затратным.