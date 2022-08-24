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Союзфильм: как Россия налаживает совместное кинопроизводство

Бывшие советские республики станут важными поставщиками контента
Фото: Getty Images/Suriyan Ponchaisang/EyeEm
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Фильмы и сериалы стран СНГ перестают считаться в РФ экзотическим продуктом для фестивалей и иммигрантов. Российские компании в новых условиях ищут партнеров по копродукции, кадры и локации в соседних государствах, а те за это получают огромный рынок, большие инвестиции и льготы. Важной точкой в этом процессе стала Международная конференция по совместному производству в рамках Lendoc Film Festival в Санкт-Петербурге. «Известия» побывали на ивенте и оценили его потенциал.

«Лендок» как краеугольный камень

На самом деле ивентов за короткий промежуток с 21 по 23 августа внутри одной концепции прошло сразу несколько. Это и празднование 90-летия студии «Лендок», и роскошная конференция в Мариинском дворце с поздравлениями из Минкультуры и личным — от Никиты Михалкова. И Международный кинофестиваль игрового и документального кино России и стран ближнего зарубежья, который бесплатно показывал в залах города классические фильмы советских республик и свежие хиты из стран содружества. 22 сеанса собрали в итоге, как узнали «Известия», около 800 зрителей, что по нынешним временам показатель высокий, особенно учитывая, что ни имена, ни названия новых картин широкой аудитории ни о чем не говорят. Также состоялся первый в истории питчинг проектов для совместного производства стран СНГ, целиком намеченный на создание новых партнерств в кинопроизводстве.

Союзфильм
Съемка кино хлопушка
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Значение этого мероприятия куда важнее, чем может показаться со стороны. Во-первых, стало понятно, насколько индустрия заинтересована в развитии общих связей. «Известия» узнали, что для участия в защите проектов было подано 300 заявок, и среди них более половины — полнометражные игровые фильмы. Все они разрабатываются с учетом того, что их будут снимать совместно с Россией страны СНГ. А еще — 96 игровых сериалов, 25 анимационных проектов, 23 документальных. Понятно, что отобраны для участия в питчинге были не все проекты, но, и это во-вторых, те, что были представлены на очной защите, вызвали вполне конкретный интерес со стороны потенциальных партнеров.

Мы переживали, что на нашем питчинге нет денежных призов, но в итоге мы уже договорились о совместном производстве трех документальных картин, где «Лендок» будет одним из партнеров, — рассказал «Известиям» генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов Алексей Тельнов. — Республики подтвердили, что копродукция состоится. И будет еще один мультик. Мы теперь полностью друг другу доверяем и можем работать вместе.

Союзфильм
Машины киносъемочной бригады
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Один из самых перспективных проектов — «Мечеть» — про эмира Сеида Алим-хана и долгую историю строительства мечети на Петроградской стороне в прошлом столетии. Также интересны проекты «Пахтакор. СССР» о гибели футболистов в автокатастрофе 1979 года и «Больше, чем вещи» — о том, как на самом деле одевались люди в разные столетия на территории бывшего Союза. Короткие научно-популярные ролики будут поданы максимально тактильно-визуально — и при этом очень информативно, чтобы у зрителя после просмотра возникло ощущение, что он не только сам надел костюм той или иной эпохи или географии, но и оказался в обстоятельствах, в которых она носилась.

Новое слово на букву I

Фильмы стран СНГ — это явление, далекое от однородности. Так, на открытии фестиваля был показан российско-узбекский фильм Элдара Салаватова «Солнце на вкус». Это идеальный детский приключенческий фильм для широкого проката, в главных ролях Андрей Мерзликин и Александр Ильин, а история построена вокруг городского мальчика, который переживает приближающийся развод родителей, но увлекается поисками древнего клада в деревне под Ташкентом. Ему в этом помогает дед, подключаются новые персонажи. Это продукт, который настолько универсален, что его можно выпускать где угодно, но в нем сохранен узбекский колорит, после него хочется отправиться в эту страну и самому всё посмотреть.

Мы выпустим этот фильм в России в следующем году, — обещает президент «Каропроката» Алексей Рязанцев. — Лично побывав и в Самарканде, и в Бухаре, я посмотрел «Солнце на вкус» и понял, что можно говорить «надо объединяться», но это всё будут пустые слова, а здесь перед нами — реальный поступок, замечательный, добрый фильм.

Союзфильм
Оператор с камерой на съёмках
Фото: Getty Images/Westend61
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Узбекистан вообще расценивается российскими компаниями как очень перспективный партнер, в стране много усилий тратится на создание благоприятных условий для кино, вкладываются средства, принимаются законы. Всё идет к тому, что узбекское кино вскоре станет заметным на международной арене. Очень интересные картины делают в Киргизии, компенсируя нехватку бюджета качественными историями, сильной актерской игрой, высоким качеством съемки. Их фильм «Шамбала» по Чингизу Айтматову получил в 2020 году «Нику». Драма «Дорога в Эдем» о том, как пожилой писатель продал свою квартиру, чтобы найти денег на операцию своему собрату по перу, а сам пошел в дом престарелых, обошла мировые фестивали и могла бы быть широко показана в России, потому что очень качественно сделана. Про Казахстан и говорить не стоит, он и так сейчас — одна из самых модных территорий на мировой фестивальной карте.

— Возможности для развития копродукции — колоссальные, — воодушевленно говорит председатель отборочной комиссии ММКФ, журналист и продюсер Иван Кудрявцев, который провел питчинг игровых проектов на «Лендоке». — У нас огромные возможности в этом отношении не только на пространстве бывшего СССР, но и в том мире, которым мы раньше, в силу привлекательности западных рынков, не занимались. Мало занимались Северной Африкой и Ближним Востоком, Азиатским и Тихоокеанским регионами. Да и у российских регионов огромный потенциал в привлечении иностранных съемочных групп, это неосвоенная золотая жила. Надо создавать там кинопроизводственную базу — и самим отправлять экспедиции в страны, где мы никогда кино не снимали.

Международная конференция по совместному производству увенчала мероприятия фестиваля тем, что там был принят устав учреждения «Международное творческое объединение киноорганизаций», сокращенно МТОК, по-английски — ICAFO. Эта аббревиатура, скорее всего, в ближайшие годы будет часто фигурировать в новостях о новых фильмах, потому что именно это учреждение должно связать кинематографии России и стран СНГ в такой степени, чтобы любая копродукция в рамках этого соглашения могла претендовать на государственную поддержку участвующих стран и быть защищенной рядом механизмов, прописанных в уставе.

Союзфильм
Люди в кинотеатре сидят
Фото: Getty Images/Edwin Tan

Девять стран — участниц конференции — это в какой-то степени восстановление тех связей и традиций, которые были во времена советского кино, — обратился к собравшимся Никита Михалков. — Был такой пасьянс замечательных национальных картин, который всё равно назывался советским кино. Сколько великих мастеров выросло из национальных кинематографий! Сегодня время другое, более жесткое и прагматичное. Но мне думается, что возможность начать диалог о совместном производстве наших кинематографий, которые когда-то были единым телом советского кино, — это хорошая идея.

По итогам форума стоит отметить, что страны СНГ и так давно работают по схемам копродукции, потому что денег и ресурсов у многих из них слишком мало, чтобы тянуть большие проекты самостоятельно. Поэтому объединения уже существуют, а России осталось только включиться в этот процесс. И не просто так российские онлайн-платформы в последнее время активно закупают контент из СНГ, но это уже отдельная история.

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