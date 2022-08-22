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Би-би-си объяснила пропажу сериалов из «Кинопоиска» отзывом лицензии

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Stefan Kiefer
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Корпорация «Би-би-си» отозвала лицензии на свой контент для России, теперь в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» нельзя посмотреть принадлежащие ей сериалы и фильмы. Об этом 22 августа сообщило издание РБК.

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Так, недоступными для просмотра стали сериалы «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». В то же время все еще можно посмотреть «Доктора Кто», «Пустую корону», «Тюдоров», «Мерлина» и «Убивая Еву».

Как уточнили в «Кинопоиске», информация об исчезновении всех сериалов Би-би-си не соответствует действительности и популярные британские сериалы все еще доступны для российских пользователей. Данные об отзыве лицензии корпорацией в онлайн-кинотеатре не прокомментировали.

Би-би-си прекратила работу в России 4 марта этого года на фоне начавшейся на Украине специальной военной операции, напомнила «Газета.Ru».

Генеральный директор Би-би-си Тим Дейви объяснил данное решение ужесточением российского законодательства. Например тем, что Госдума приняла поправки в УК РФ о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

В этот же день ранее Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры ограничил доступ к «Русской службе Би-би-си».

Ряд компаний принял решение приостановить работу в России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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