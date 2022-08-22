Кинокритик назвал причину удаления части контента Би-би-си с «Кинопоиска»

Кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев в понедельник, 22 августа, рассказал, почему часть контента корпорации Би-би-си исчезла с онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Прежде всего эксперт отметил, что «Кинопоиск» уже опроверг исчезновение всего контента Би-би-си со своего сервиса, многие знаковые сериалы по-прежнему доступны.

По словам Сычева, процесс продления лицензии для Би-би-си в России стал более сложным, долгим и, вероятно, затратным, поэтому всё чаще встает вопрос о том, насколько это целесообразно.

«Почему-то есть ощущение, что если запрос зрителя на тот или иной контент существует, то этот контент всё равно сможет так или иначе появиться на сервисе. Но интересно следующее: уже второй раз инфоповодом становится исчезновение тайтлов с «Кинопоиска», который никогда не позиционировал себя как сервис, где должно быть всё. Такой сервис в принципе был бы нерентабелен. А современное положение дел таково, что зритель больше смотрит свежий оригинальный контент и стриминги делают на него ставку, а библиотеку расширяют по мере возможностей. Поэтому даже если каких-то тайтлов нет, это заметят далеко не все», — подчеркнул кинокритик.

Ранее в этот день РБК сообщило, что Би-би-си отозвала лицензии на свой контент для России, теперь на «Кинопоиске» нельзя посмотреть принадлежащие ей сериалы и фильмы. Так, недоступными для просмотра стали сериалы «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение». В то же время всё еще можно посмотреть «Доктора Кто», «Пустую корону», «Тюдоров», «Мерлина» и «Убивая Еву».

В «Кинопоиске» уточнили, что информация об исчезновении всех сериалов Би-би-си не соответствует действительности и популярные британские сериалы всё еще доступны для российских пользователей.

Би-би-си прекратила работу в России 4 марта этого года на фоне начавшейся на Украине специальной военной операции, напомнила «Газета.Ru».

Генеральный директор Би-би-си Тим Дейви объяснил данное решение ужесточением российского законодательства. Например, тем, что Госдума приняла поправки в УК РФ о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

В этот же день ранее Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры ограничил доступ к «Русской службе Би-би-си».

Ряд компаний принял решение приостановить работу в России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.