США с 2014 года предоставили Украине более $15,5 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном 24 августа письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

«С января 2021 года США выделили Украине более 13,5 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности. В целом, с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 15,5 млрд долларов на помощь в сфере безопасности», — отметил он.

Ранее в этот день Украина получила $3 млрд грантовой помощи от США.

В новый пакет военной помощи, приуроченный ко Дню независимости, вошли шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

О выделении США $4,5 млрд финансовой помощи сообщалось 8 августа. Отмечалось, что сумма нового гранта скоординирована с минфином через Всемирный банк и будет предоставлена Киеву несколькими траншами.

Ранее в среду американский лидер Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

19 августа Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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