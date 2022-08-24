Премьер Украины заявил о получении $3 млрд от США

В государственный бюджет Украины поступили $3 млрд грантовой помощи от США. Об этом 24 августа заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Сегодня в государственный бюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозмездной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки», — написал Шмыгаль в Telegram.

О выделении США $4,5 млрд финансовой помощи сообщалось 8 августа. Отмечалось, что сумма нового гранта скоординирована с минфином через Всемирный банк и будет предоставлена Киеву несколькими траншами.

Ранее 24 августа американский лидер Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

19 августа Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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