Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Общество
В Минприроды назвали жару и поджоги причинами пожаров в ЦФО
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября
Сюжет:

Премьер Украины заявил о получении $3 млрд от США

0
Фото: TASS/dpa/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В государственный бюджет Украины поступили $3 млрд грантовой помощи от США. Об этом 24 августа заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

«Сегодня в государственный бюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозмездной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных $4,5 млрд прямой бюджетной поддержки», — написал Шмыгаль в Telegram.

О выделении США $4,5 млрд финансовой помощи сообщалось 8 августа. Отмечалось, что сумма нового гранта скоординирована с минфином через Всемирный банк и будет предоставлена Киеву несколькими траншами.

Ранее 24 августа американский лидер Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

19 августа Байден поручил направить Украине дополнительную военную помощь в размере $775 млн. Согласно документам, Вашингтон, в частности, поставит Киеву разведывательные беспилотники ScanEagle, ракеты HARM, средства для разминирования и противоракетные системы с боеприпасами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022