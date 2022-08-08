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Вашингтон предоставит Украине бюджетную поддержку еще на $4,5 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Соединенные Штаты выделяют Украине еще $4,5 млрд финансовой помощи из бюджета. Таким образом, как сообщило 8 августа агентство Reuters, бюджетная поддержка Вашингтона Киеву с февраля составит уже $8,5 млрд.

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Отмечается, что сумма нового гранта скоординирована с минфином США через Всемирный банк и будет предоставлена Киеву несколькими траншами. Первый из них на $3 млрд Украина получит уже в августе.

Средства будут переданы Киеву Агентством международного развития (АМР), которое действует в структуре Госдепартамента США.

В то же время ранее в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в ЮАР заявил, что в США верят, что ситуация на Украине может быть разрешена путем дипломатических методов воздействия, хотя американцы, по его словам, все-таки должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны не только для Украины, но и для всего мира.

5 августа стало известно о планах США направить Украине очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд. В нее, в частности, войдут боеприпасы для дальнобойного оружия и бронированные медицинские транспортные машины.

6 августа сенатор Ольга Ковитиди заявила, что американским налогоплательщикам дорого обходится украинская милитари-зависимость президента США Джо Байдена. Она уточнила, что эти средства направят на финансирование военных компаний, поставляющих вооружения для Украины.

1 августа американский лидер подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи еще на $550 млн. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон с начала проведения спецоперации России выделил Украине около $8,7 млрд.

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