ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Официальный курс доллара к рублю, установленный Центральным банком РФ на четверг, 25 августа, увеличился на 10,11 копейки и составил 59,9974 рубля. Об этом 24 августа говорится в сообщении на сайте регулятора.
Курс евро поднят на 17,78 копейки, он составил 59,5082 рубля.
Регулятор также поднимал курс доллара во вторник. Курс евро был понижен.
18 августа начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям», что, по прогнозам специалистов, осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей. Налоговый период будет оказывать поддержку рублю до конца августа.
6 августа врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов выразил мнение, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 8 августа, что доллар перестал быть надежной резервной валютой. По его мнению, эти опасения разделяют многие страны.