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Эксперт рассказал о перспективах подорожания доллара осенью

Эксперт Шульгин рассказал о перспективах подорожания доллара осенью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Осенью ожидается, что курс доллара поднимется выше 65 рублей. Об этом в четверг, 18 августа, «Известиям» сообщил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

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Он отметил, что рубль в настоящее время укреплен благодаря августовскому налоговому периоду с традиционно более высоким спросом экспортеров на рублевую ликвидность для платежей в бюджет.

По словам Шульгина, налоговый период будет оказывать поддержку рублю до конца августа.

«При этом сезон отпусков и подготовка школьников к возвращению за парты не предполагают до конца месяца более существенной активности импортеров. Туристический спрос на валюту также заметно сократился. Соответственно, баланс на рынке должен в ближайшее время оставаться смещенным в сторону превышения предложения валюты, подразумевая риск укрепления рубля до 56–58 за доллар. <…> В осенний период мы по-прежнему ожидаем плавное движение в сторону уровня 65 рублей за доллар», — пояснил он.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал, что, вероятно, в преддверии налогового периода, который начнется на следующей неделе, многие экспортеры стали заранее продавать иностранную валюту.

«Кроме того, нефтяные цены сумели остановить снижение на новых полугодовых минимумах, перейдя к восстановлению. Это снизило угрозу более глубокого провала котировок нефти, который угрожал лишить рубль ключевой защиты от геополитики и санкций в виде стабильно большой экспортной выручки российских компаний. По нашим оценкам, к началу осени рубль останется в диапазоне августа, который в паре с долларом соответствует границам 59–61,7 рубля», — сказал он.

Ранее в этот день курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 8 августа опустился ниже 60 рублей.

Также в четверг руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова заявила, что доллар ослабнет на фоне снижения спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций. Она отметила, что ограничения против Москвы привели к сокращению импорта, снижению объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшению турпотока.

5 августа аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова рассказала о риске ослабления рубля на фоне спада цен на нефть из-за рисков рецессии, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам. По ее словам, рубль продолжит колебания в пределах 49–65 рублей по доллару, а по евро — 53–66 рублей.

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