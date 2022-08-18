Аналитик заявила об ослаблении доллара в августе из-за снижения спроса

Доллар ослабнет на фоне снижения спроса на американскую валюту из-за антироссийских санкций. Об этом в четверг, 18 августа, в беседе с агентством «Прайм» заявила руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова.

Михайлова сообщила, что ограничения против Москвы привели к сокращению импорта, снижению объемов перемещения трансграничного капитала и уменьшению турпотока.

Аналитик объяснила, что именно эти факторы стали поддержкой рубля. При этом значимость доллара на валютном рынке снизилась, а репутация валюты ухудшилась из-за санкций.

Эксперт считает, что заявления стран БРИКС о создании собственной системы расчетов вместо SWIFT и новой международной валюты «ускоряют уже неизбежный отказ от доллара США в международных расчетах объемом в одну треть мирового валового продукта».

Ранее, 16 августа, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил «Известиям» о снижении в мире интереса к доллару. Эксперт отметил, что, скорее всего, перевод остальных экспортных потоков на рубли — вопрос времени и адекватности геополитических партнеров.

До этого, 12 августа, главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано определенными ценовыми показателями.

5 августа агентство Bloomberg написало, что иностранные компании, покинувшие Россию, терпят огромные убытки, в частности из-за укрепления рубля.