Аналитик Зварич рассказал о сроках изменения курса рубля

В ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано определенными ценовыми показателями — такое мнение 12 августа высказал главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

Он указал, что в данный момент стабильность курса рубля в коридоре 60 — 60,7 рублей за доллар свидетельствует о временном балансе спроса и предложения, который в перспективе сменится направленным движением. Признаком начала данной тенденции станет выход из сложившегося диапазона, а достижение нижней или верхней его границы будет свидетельствовать о направлении движения.

В случае движения курса рубля выше значения 60,7 рублей за доллар стоит ожидать движения к отметке 62-64 рубля, которая будет сдерживаться увеличением предложения иностранной валюты.

В случае же обратной динамики стоит ожидать возвращения к июньским минимумам чуть ниже 55 рублей, объяснил эксперт.

«Такому развитию событий благоволит и фундаментальная составляющая — в ближайшее время экспортеры начнут подготовку к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 августа. Это приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке и поддержит рубль», — поделился Зварич в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, поддержать курс отечественной валюты может возвращение рынка энергоносителей к ценам выше $100 за баррель. При этом ослабление доллара может достаточно резко перейти в восстановление, так как в ближайшие месяцы может сформироваться стабильный баланс спроса и предложения на иностранные валюты из-за восстановления импорта и снижения поступления валюты от экспорта, спрогнозировал аналитик.

«Это в среднесрочной перспективе будет способствовать ослаблению рубля, в результате чего уход пары доллар/рубль в район 55 рублей может восприниматься участниками торгов как возможность купить доллар по более привлекательным ценам», — подытожил Зварич.

10 августа аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал, чем полезен для российской экономики стабильный рубль. Он обратил внимание на то, что подобное положение дел означает большую предсказуемость во внешней торговле, что должно способствовать улучшению ее динамики. Также более стабильная нацвалюта позволяет уменьшить оценку рисков, связанных с финансовыми рынками, в том числе с оценкой валютных активов.