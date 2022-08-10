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Аналитик рассказал о пользе равновесного положения курса рубля

Аналитик Джиоев рассказал о пользе равновесного положения курса рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Российская национальная валюта с начала августа держится близ отметки USD/RUB 60 и, с большой долей вероятности, рубль прекратил укрепляться на фоне более низких цен на нефть, а также сокращения объемов экспорта газа и начавшего восстановления импорта. Об этом заявил «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в среду, 10 августа.

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По его словам, дальнейшее восстановление объемов импорта может несколько ослабить позиции рубля, однако какого-либо значимого падения ожидать не стоит. Фундаментальной опорой для российской денежной единицы служат устойчивые притоки валюты в страну — так, по предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций продолжил расширяться. В январе–июле он составил свыше $160 млрд, что в три раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитик отметил, что стабильный рубль означает большую предсказуемость во внешней торговле, что должно способствовать улучшению ее динамики. Также более стабильная нацвалюта позволяет уменьшить оценку рисков, связанных с финансовыми рынками, в том числе с оценкой валютных активов.

С 1 августа рубль после обновления минимумов с 7 июля перешел к укреплению. Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на 11 августа, вырос на 7,28 копейки, до 60,4542 рубля, курс евро увеличился на 14,98 копейки, до 61,704 рубля.

6 августа Bloomberg сообщил, что иностранные компании, покинувшие Россию, терпят огромные убытки, в частности из-за укрепления рубля. Исполнительный директор австрийского Raiffeisen Bank Иоганн Штробль отметил, что укрепление рубля к евро стало «головной болью» для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в РФ.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко заявлял, что на валютном рынке России установился определенный баланс сил: некоторые факторы благоволят рублю, а некоторые играют против него, что и привело к тому, что курс рубля завис.

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