Излишни ли волнения: что ждет рынки после возвращения нерезидентов

Допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам на срочном рынке с 8 августа не увеличит волатильность российских индексов, полагают опрошенные «Известиями» аналитики. Ранее предполагалось, что «дружественные» иностранцы с ближайшего понедельника смогут торговать и на фондовом рынке. Но вечером 5 августа Мосбиржа перенесла открытие доступа к фондовому сектору на неопределенный срок. Когда это все-таки произойдет, российский рынок акций может уйти вниз. Но просадка будет кратковременной, и к концу сентября индекс Мосбиржи покажет 2500 пунктов, полагают аналитики. Динамика курса рубля будет зависеть от поведения иностранных инвесторов: будут они продавать или покупать. По ожиданиям рынка в ближайшие месяцы национальная валюта будет незначительно колебаться вокруг отметки 65 рублей за доллар.

Дополнительная настройка

С 8 августа нерезиденты из дружественных стран, а также компании с бенефициарами из России (например, инвестфонды) должны были получить доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках Мосбиржи без открытия спецсчета типа С. До этого брокерам достаточно было перерегистрировать клиентов и их контролирующих лиц по новым правилам, разъясняли в Мосбирже. Для идентификации участника торгов биржа добавит в анкету клиента новое поле, его заполнение и обеспечит допуск к площадке.

Справка «Известий» После начала спецоперации на Украине и рекордного обвала на российском рынке акций в конце февраля Центробанк запретил брокерам исполнять поручения нерезидентов на продажу бумаг компаний РФ. В начале марта правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении России, ее юридических и физических лиц. Сейчас в него входят 49 стран, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию, Швейцарию, Японию, Южную Корею и 27 членов ЕС. Подразумевается, что все страны, не вошедшие в этот список, рассматриваются официальной Москвой как дружественные или нейтральные.

Однако к вечеру 5 августа торговая площадка сообщила, что открытие доступа нерезидентов к фондовому рынку переносится, с 8 августа появится возможность совершать операции лишь на срочном рынке. Мосбиржа сослалась на публикацию указа президента России № 520 от 5 августа 2022 года. Он касается условия выхода резидентов недружественных стран из российских активов. Чтобы не нарушить этот указ, Мосбирже придется провести «дополнительную настройку биржевых систем» для предоставления доступа клиентов-нерезидентов на фондовый рынок, говорится в сообщении торговой площадки.

В ходе торгов 5 августа индексы Мосбиржи и РТС синхронно упали на 2,94%, до 2054 и 1072 пунктов соответственно. Нацвалюта торговалась по 60,37 за доллар и 61,36 за евро. Аналитики связывали давление на все рублевые активы с опасениями инвесторов по поводу возвращения к торгам части нерезидентов. На вечерней сессии рынок позитивно отреагировал на новости об открытии доступа нерезидентам только к срочному рынку. Фьючерсы на российские индексы прибавляли более 1%.

Если бы с 8 августа открытия биржи для инвесторов-нерезидентов произошло на ранее анонсированных условиях, следовало ожидать ситуационного снижения стоимости активов, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако от допуска только к срочному рынку ждать изменений сверх обычной для нынешних времен волатильности не стоит, уверен он. Возможно, посмотрев на реакцию срочного рынка, будет открыт доступ и к другим сегментам, не исключил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

В момент, когда «дружественные» иностранцы выйдут не только на срочный, но и на фондовый рынок, на краткосрочном горизонте может увеличить предложение акций, что привело бы к снижению котировок, сказала руководитель отдела анализа акций группы «Финам» Наталья Малых.

— Кратковременный всплеск волатильности на рынке не исключен, — согласился и ведущий аналитик Freedom Finance Global Георгий Ващенко. — Даже не столько из-за действий самих нерезидентов, а на фоне спекулятивной игры на ожиданиях этого события.

В целом приход нерезидентов повысит ликвидность российского рынка, оценивают в «Финаме». А курс рубля будет зависеть от поведения иностранных инвесторов: захотят избавиться от российских активов — он ослабнет, наоборот, покупать их задешево — укрепится, считают там.

По осени посчитают

Крупные брокерские организации отметили «Известиям» готовность к предстоящим торгам. Все основные работы уже проведены: 8 августа клиенты из дружественных стран смогут совершать первые сделки, рассказали в группе «Финам». Брокерское подразделение ВТБ также готово к открытию биржи для части нерезидентов. А в «Открытие Инвестиции» собирались предоставить такой доступ с 15 августа. Центробанк и Мосбиржа не ответили на запрос «Известий».

Просадки на фоне возврата дружественных нерезидентов возможны, но будут носить кратковременный характер, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Его прогноз на среднесрочный горизонт умеренно позитивный: слабые колебания в последние дни могут смениться трендом на рост индексов .

Ключевые факторы поддержки российского рынка — низкая ликвидность, склонность большинства частных инвесторов покупать бумаги российских компаний, снижение рублевых процентных ставок на фоне замедления инфляции и переток средств россиян с депозитных счетов на биржу, обозначил аналитик. Также поступательная девалютизация начинает выдавливать инвесторов в рублевые активы, добавил он.

Даже если после выхода иностранных инвесторов на рынок, российские индексы упадут, вскоре последует отскок, считают эксперты.

— Уже к концу недели индекс Мосбиржи будет в диапазоне 2100–2200 пунктов. Новое ралли на фондовом рынке может начаться в конце августа — начале сентября, — спрогнозировал Георгий Ващенко.

Одним из драйверов роста индекса Мосбиржи может стать ослабление нацвалюты, подчеркнул начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин: долларовые цены российских акций уже неплохо восстановились. На конец сентября индекс Мосбиржи может достигнуть 2500 пунктов, а курс рубля — 65 за доллар США.