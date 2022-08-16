Эксперт рассказал о показателях рубля в мировом рейтинге

Российская национальная валюта входит в топ-20 мирового рейтинга. Об этом 16 августа «Известиям» сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«К началу 2022 года доля рубля в международных расчетах по системе SWIFT составляла порядка 0,2%. Для сравнения, на китайский юань приходилось 2,2%, иена — 2,7%, евро — 38% и доллар составлял почти 39% транзакций. Несмотря на считаные доли процента, приходящиеся в системе на рубль, российская нацвалюта входит в топ-20 мирового рейтинга», — сказал эксперт.

Зельцер также отметил, что в рамках Евразийского экономического союза рубль занимает доминирующее положение. По данным Центробанка РФ, вес рубля в товарном обороте составлял 70% по экспорту и 75% по импорту, причем темп наращения веса рубля — +15% с 2013 года.

«Со странами дальнего зарубежья процесс девалютизации идет медленнее — менее 10% приходится на оплату в рублях за наш экспорт, а вот в импорте нацвалюта составляет почти четверть платежей. Совокупный импортный поток покрывается рублями более чем на треть», — добавил эксперт.

12 августа главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано определенными ценовыми показателями.

Он указал, что в данный момент стабильность курса рубля в коридоре 60–60,7 рублей за доллар свидетельствует о временном балансе спроса и предложения, который в перспективе сменится направленным движением. Признаком начала данной тенденции станет выход из сложившегося диапазона, а достижение нижней или верхней его границы будет свидетельствовать о направлении движения.

5 августа агентство Bloomberg написало, что иностранные компании, покинувшие Россию, терпят огромные убытки, в частности из-за укрепления рубля.

До этого, 25 июля, «Известия» составили консенсус-прогноз, согласно которому курс рубля на конец этого года составит 70,1 за доллар. Данные были взяты у аналитиков девяти крупнейших российских банков.