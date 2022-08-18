Курс доллара впервые с 8 августа упал ниже 60 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 8 августа опустился ниже 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 18 августа.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 13:18 мск составил 59,78 рубля. Курс евро также снизился – до 60,65 рубля.

Официальный курс доллара на 18 августа установлен на уровне 60,75 рубля, евро – 61,83 рубля.

12 августа главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс рубля может начать новое движение в сторону укрепления или ослабления. Направление движения российской валюты будет продемонстрировано определенными ценовыми показателями.

6 августа врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что на фоне стремления США и других стран наладить внутреннее экономическое положение может начаться валютная война, предполагающая целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости нацвалюты.