Пополнить закрома: россияне обновили рекорд по объему купленной валюты

Россияне в июле побили рекорд по покупке валюты. Разница между купленной и проданной валютой составила 237,1 млрд рублей. Остатки по валютным счетам физлиц уменьшились на $3 млрд, а купленную валюту переводили через банки, на которые не наложены санкции. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков за июль, который опубликовал Центробанк России. Что это значит для российской экономики и как россияне собираются хранить накопления — в материале «Известий».

Небыстрые изменения

В июне объем нетто-покупок на Мосбирже составил 176,1 млрд рублей, в июле уже — 237,1 млрд рублей. Таким образом, физлица признаны значимыми нетто-покупателями. При этом банки, которые не являются системно значимыми кредитными организациями, приобрели валюту, эквивалентную 319,6 млрд рублей. Основной пул сделок пришелся на компании-импортеры. Валюта прибыла на российский рынок за счет продажи выручки экспортеров в системно значимые банки.

Новость говорит сама за себя: люди по-прежнему считают валюту (доллары и евро) надежным средством сбережения, утверждает заведующий кафедрой «Финансы и страхование» Института управления и регионального развития (ИУРР) РАНХиГС Александр Миллерман.

— Покупки произошли не одномоментно, это статистика за месяц. Россияне и раньше покупали валюту для разных целей: для туристических поездок, для переезда, для сохранения накоплений, — отметил он.

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Эксперт полагает, что с точки зрения Министерства финансов, в котором неоднократно заявляли о том, что рубль слишком укреплен, это может быть хорошая тенденция.

— Большие объемы покупки валюты, соответственно, немножко «опускают» рубль по отношению к доллару. Именно поэтому не так давно принято решение о смягчении ограничений по валютным переводам. Безусловно, сейчас происходят очень серьезные шаги в сторону дедолларизации, однако валюта крупнейшей экономики мира не может обесцениться в одночасье, — заключает он.

Дальше — меньше

Западные санкции нарастают и к концу года станут еще строже, комментирует аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— По данным Минфина, нефтегазовые доходы федерального бюджета России в июле снизились на 22,5% (г/г) (против 11,0% (г/г) в июне). Основной вклад внесло падение сборов от экспортной пошлины, которая сократилась на треть: –32,9% (г/г) (против 64,9% (г/г) в июне). Особенно серьезный спад наблюдается в части экспортной пошлины на газ, поскольку поставки газа в Европу сильно сократились: в июне падение добычи газа составляло –30,4% (г/г), а в июле спад только усилился до –35,8% (г/г.) Нарастает обвал по экспорту газа: –49,7% (г/г) в июне и –58,4% (г/г) в июле, — поделился эксперт.

Потавин уточняет, что поставки российской нефти в страны Западной и Северной Европы за последние месяцы упали в преддверии эмбарго, которое должно вступить в силу в декабре.

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— Полностью отказались от закупок Германия, Великобритания, Швеция, Франция и Литва. Польша сократила импорт на 72%, Финляндия — на 77%. Как пишет Bloomberg, со ссылкой на обзор Международного энергетического агентства, после вступления в силу санкций ЕС добыча нефти в РФ упадет еще на 20%. Полностью эмбарго ЕС вступает в силу в феврале 2023 года. С 5 декабря ЕС намерен прекратить покупку нефти, а с 5 февраля — нефтепродуктов. Эти санкции могут нанести серьезный удар по нефтепереработке в России, которая потеряет как минимум пятую часть выпуска, — продолжает он.

Обеспеченные люди вкладываются в зарубежную недвижимость: это стало доступно за счет высокого курса рубля, говорит собеседник «Известий».

— Поскольку курсы доллара и евро сейчас снизились до привлекательных уровней, обеспеченные россияне обратили внимание на варианты вложения своих денег в недвижимость за рубежом. Так, весной–летом 2022 года россияне возглавили рейтинг иностранных покупателей жилья в Турции. Другой пример: за первую половину 2022 года спрос на зарубежную недвижимость в Дубае у россиян вырос на 84% по сравнению с прошлым годом, — добавил он.

При этом, напоминает аналитик, налоговые поступления в федеральный бюджет страны от импорта не восстанавливаются.

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— Это признак того, что возникшие проблемы с импортом не решаются, а значит, нарастают риски для всей экономики РФ. Тупиковая ситуация с поставками импортных товаров промежуточного и инвестиционного назначения может усилить волну спада в промышленности в ближайший год. Поэтому какое-то время курс рубля будет более-менее стабильным, но в ближайший год наша национальная валюта, очевидно, будет слабеть , — прогнозирует Александр Потавин.

Небедный контингент

В первую очередь такая тенденция свидетельствует о том, что население опасается, что рубль будет слабеть к основным мировым валютам, объясняет главный специалист отдела брокерских операций ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

— Во-первых, за долгие годы россияне привыкли к тому, что долгосрочно рубль слабеет, во-вторых, общая политическая и экономическая ситуация в мире остается сложной, в-третьих, представители экономического блока правительства постоянно посылают сигналы о том, что текущий курс рубля невыгоден для бюджета и экспортеров и своем стремлении его ослабить, — отметил аналитик.

По словам эксперта, сейчас выбор инструментов для вложения средств весьма ограничен.

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— Так, акции и облигации существенно подешевели. И неизвестно, когда начнется полноценное восстановление. Перспективы рынка недвижимости туманны, ставки по депозитам ниже текущей инфляции. Кроме того, надо понимать, что покупают и выводят из страны валюту люди состоятельные, у которых есть зарубежные счета и имущество за границей. У многих там проживают или учатся члены семьи, которым они переводят средства после паузы, когда курс рубля резко обвалился, а возможности перевода средств были ограничены, так что мы тут видим еще и эффект отложенного спроса. Имеет место и попытка заработать на том, что курс доллара и евро в России сейчас довольно низок, что делает выгодной их покупку, предполагает Клюкин.

Реакция на девалютизацию

Массовая скупка валюты и открытие счетов за рубежом — это реакция на действия ЦБ, сезонный фактор, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Сейчас возможности хождения валюты затруднены. Банкам разрешено вводить ограничения на переводы и хранение, так что эти операции становятся невыгодными для населения. Соответственно, они начинают искать обходные пути и страны, где хранение валюты принесло бы стабильную доходность. А покупка через Мосбиржу — просто удобный инструмент. Сейчас множество компаний и сервисов предлагают открыть счета за рубежом, и россияне охотно этим пользуются, — отметила Косарева.

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По мнению эксперта, помимо сохранения сбережений, на покупку валюты также влияет сезонность, связанная с периодом отпусков.