Код от кода: переводы от 10 тысяч предлагают блокировать до повторного подтверждения

В качестве новой меры борьбы с мошенниками Центробанку предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию . По данным «Известий», такую инициативу обсуждали на последнем заседании экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Также специалисты предложили дать гражданам возможность сообщать в полицию о мошенничестве через колл-центры банков, которые вместе с заявлением могли бы автоматически передавать данные о спорной операции. Это позволило бы не терять огромное количество времени на оформление и передачу правоохранительным органам необходимых для следствия дел. То, что эти инициативы обсуждались на заседании, «Известиям» подтвердили пресс-служба регулятора и несколько членов экспертного совета.

Двойное подтверждение

По информации «Известий», одной из тем, которая обсуждалась на последнем заседании экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ, была защита граждан, пострадавших от действий мошенников, похищающих средства со счетов . Участники мероприятия пришли к выводу, что мер по противодействию злоумышленникам пока недостаточно. И хотя во многом причину нужно искать в недостатке финансовой грамотности людей, которые попадаются на удочку мошенников, нужны и новые способы борьбы с аферистами.

В частности, участники заседания обсудили несколько новых инициатив в этой сфере. Одно из предложений — введение промежуточных или динамических эскроу-счетов при переводах на сумму свыше 10 тыс. рублей, где эти средства бы блокировались . Для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредитов (а они иногда оформляются без согласия клиента), нужно ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код .

Сейчас при переводе денег через интернет-банк или приложение, как правило, требуется ввести разовый код . Однако при обработке жертвы методами социальной инженерии именно его выпытывают злоумышленники. Но поможет ли заморозка до дополнительной идентификации?

Раз в код Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мнения опрошенных «Известиями» экспертов, в том числе и членов ЭС, по этому поводу разделились. Например, председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков сообщил, что в целом участники заседания ЭС инициативы поддержали, поскольку необходимы дополнительные меры для снижения потерь граждан. Поэтому их и предложили принять, уточнил он.

Еще один член ЭС, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что вопрос о введении динамического эскроу-счета поднимался. По ее мнению, идея требует дополнительного обсуждения и проработки ряда нюансов. Но эксперт напомнила, что инструменты, работающие по аналогичному принципу на маркетплейсах и сервисах объявлений, показывают эффективность такого подхода .

Зампред ЭС Эльман Мехтиев тоже припомнил опыт платформ с удержанием средств до поступления товара покупателю, но он предположил, что этот метод уместен при покупках в онлайне. Такого же мнения придерживается и руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова. По ее словам, этот метод эффективен при оплате, когда стороны не доверяют друг другу.

Эльман Мехтиев также отметил, что с помощью технологий трудно победить социальную инженерию, поскольку сам потребитель готов предоставить мошенникам значимую информацию как до совершения платежа, так и во время него .

Пресс-служба ЦБ тоже подчеркнула: при использовании методов социальной инженерии пострадавший не сразу осознает, что его обманули . Поэтому регулятор подготовил законопроект, который предусматривает введение двухдневного «периода охлаждения», в течение которого отправитель может отменить перевод средств . Также в пресс-службе ЦБ отметили, что уже установлены требования к идентификации, в том числе пин-коды и SMS-пароли.

Раз в код Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Конечно, динамические эскроу-счета не решат проблему мошенничества, когда жертву принуждают переводить заемные средства третьим лицам или оформляют кредит без согласия, — заметила Евгения Лазарева. — Однако мы считаем, что в сочетании с самозапретом на выдачу кредита или займа, предлагаемым Банком России, это станет серьезным препятствием для злоумышленников и их пособников из числа сотрудников банков и МФО.

Временные трудности

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уверен, что реализация инициативы создаст дополнительные трудности и банкам в виде дополнительных расходов, и их клиентам, поскольку сумма в 10 тыс. рублей — достаточно ходовая с точки зрения переводов . «Заморозки» средств и введение дополнительных методов идентификации не сделают транзакции более безопасными, а только более длительными и сложными, считает эксперт. Если человек сообщает мошенникам одноразовый код, то что ему помешает раскрыть и фиксированный ПИН, задался вопросом он.

Екатерина Семерикова тоже сочла, что в понимании россиян удобство переводов заключается в скорости и бесшовности, поэтому любые дополнительные этапы по получению денег могут восприниматься негативно. Тем более что граждане привыкли к мгновенному зачислению средств.

Впрочем, опасения насчет дополнительных сложностей для клиентов могут быть преувеличены . По данным Центробанка, в I квартале этого года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тыс. рублей . Получается, что блокировка с 10 тыс. рублей особенно на привычной активности по переводам не отразится.

Раз в код Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом для мошенников это создаст неудобство, поскольку в момент блокировки и последующей «разморозки» у человека может проясниться сознание . А множество мелких переводов, с одной стороны, вызовут подозрение у банка, с другой — затянут процесс похищения средств.

— Ежегодно потери граждан от финансового мошенничества исчисляются десятками миллиардов, которые невозможно возместить и компенсировать. Рынок также страдает финансово и репутационно. Поэтому мы считаем, что превентивные меры, позволяющие не допускать потерь, всё же будут компенсировать неудобства ограничений, — не сомневается Евгения Лазарева.

Она предположила способ дополнительной идентификации, который не увеличил бы расходы для банков и не был обременительным для граждан. По словам Евгении Лазаревой, реально упростить задачу, если ввести систему «доверенных» переводов . Она пояснила: тогда клиент банка может составить список из 10–15 номеров родственников и знакомых, которым доверяет и наиболее часто осуществляет переводы в их адрес .

— И сделать их «доверенными», но с отсрочкой авторизации, условно, на три дня. После чего на эти номера можно делать переводы без ограничений. Ни один злоумышленник не будет ждать три дня. А при осуществлении перевода «доверенному» — отправлять SMS с кодом, чтобы исключить перегибы и с их стороны. То есть мы видим решение в подтверждении не каждого перевода, а лица, которому он назначается, — сказала эксперт.

Раз в код Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Что и следовало показать

Если введение промежуточных счетов для блокировки переводов от 10 тыс. вызвало дискуссию среди опрошенных «Известиями» экспертов, то вторую инициативу поддержало подавляющее большинство. Речь идет о предложении дать возможность гражданам оформлять заявление в полицию о мошенничестве при посредничестве колл-центров банков. Вместе с данными обращения они могли бы автоматически передавать сведения об оспариваемой операции, а также являться стороной разбирательства .

Сейчас все необходимые сведения и документы от банков и операторов связи могут доходить до следствия только через месяц после заявления о мошенничестве . Естественно, что за такой срок аферисты многократно переводят деньги по цепочке так, что их уже невозможно вернуть .

По мнению Игоря Костикова, банки действительно должны содействовать оформлению заявлений в полицию.

— Сейчас процесс предоставления документов затягивается на очень большой срок. И наша ассоциация уже три года выходит на регулятора с предложениями, которые позволили бы придать ускорение. ЦБ соглашается, но пока не принимает, — рассказал Алексей Войлуков.

Он пояснил, что предложения состоят из двух блоков. Во-первых, это создание полноценного доверительного документооборота между регулятором, правоохранительными органами, банками и судебной системой. Это позволило бы получать в автоматическом режиме стандартизованные решения суда о временной заморозке украденных мошенниками сумм на их счетах, сказал представитель банковской ассоциации.

Раз в код Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Во-вторых, необходимо поменять законодательство, чтобы кредитные организации в случае, если мошенники обманули их клиента, могли с его согласия выступать стороной защиты по представлению определенных документов. Сейчас, по словам Алексея Войлукова, очень много времени приходится тратить на то, чтобы по каждой стандартной бумаге получать бесконечные согласия клиента, искать его и так далее.

Рассмотрение обращений правоохранительных органов сейчас занимает у банков длительное время, подтвердили в ЦБ. Там напомнили, что ГД уже одобрила в первом чтении законопроект об информационном взаимодействии регулятора с МВД .

— Предполагается, что подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ ЦБ (получает информацию об операции клиента, совершенной без его согласия, сразу после его обращения в банк и признания банком транзакции) позволит министерству оперативно получать в том числе сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств. Данные будут передаваться с соблюдением норм банковской тайны. Предусматривается, что информационный обмен будет осуществляться в максимально короткие сроки, — отметила пресс-служба ЦБ.