Центробанк России повысил курс доллара на 24 августа

Центральный банк России повысил курс доллара на 24 августа до 59,89 рубля. Это следует из сообщения, опубликованного 23 августа на сайте регулятора.

Курс евро понижен до 59,33 рубля.

В понедельник, 22 августа, курс евро к доллару опустился ниже $0,9935.

18 августа начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям», что, по прогнозам, осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 8 августа, что доллар перестал быть надежной резервной валютой. По его словам, эти опасения разделяют многие страны.