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Центробанк России повысил курс доллара на 24 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центральный банк России повысил курс доллара на 24 августа до 59,89 рубля. Это следует из сообщения, опубликованного 23 августа на сайте регулятора.

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Курс евро понижен до 59,33 рубля.

В понедельник, 22 августа, курс евро к доллару опустился ниже $0,9935.

18 августа начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин рассказал «Известиям», что, по прогнозам, осенью курс доллара поднимется выше 65 рублей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам 8 августа, что доллар перестал быть надежной резервной валютой. По его словам, эти опасения разделяют многие страны.

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