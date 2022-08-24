В Риге демонтировали статую Родины-матери

Власти Риги демонтировали памятник «Родина-мать». Из всего архитектурного ансамбля сохранился только обелиск, сообщает агентство TVNET.

Сообщается, что демонтажные работы привлекают внимание людей, однако большого количество зевак вокруг сноса памятника не образуется. Агентство уточняет, что рядом с местом проведения работ дежурит большое количество нарядов полиции. В сносе занята тяжелая строительная техника. Памятник сносят при помощи подрывных работ.

Уточняется, что в настоящее время огорожена не только территория вокруг комплекса памятников, но и часть территории парка на другой стороне улицы Бариниу. Движение пешеходов по этой улице остановлено.

Ранее 24 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос мемориала Освободителям Риги угрожает обернуться расколом общества Латвии, но власти страны не остановятся, так как их главная цель — уничтожение исторической памяти.

Ранее 24 августа президент Латвии Эгилс Левитс отметил необходимость в изоляции нелояльных к государству членов русского общества. Также латышский президент отметил рост патриотизма среди большинства латышей в последние полгода. Он счел это позитивным влиянием ситуации на Украине.

23 августа в Риге снесли памятник Освободителям. У подножия памятника работал экскаватор, который демонтировал ступени. Экскаватор поменьше перевозил строительный мусор в контейнер.

Столкновения между мирными жителями и правоохранителями начались ранее тем же днем, 23 августа, после попытки населения провести мирную акцию «Память живет вечно» в знак протеста против сноса монумента.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

3 августа мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник Освободителям будет разобран и утилизирован, так как, по его словам, Музей оккупации не признал ни один из его фрагментов художественной ценностью. При этом в самом учреждении на следующий день заявили, что не давали такой оценки.