В этом году европейская валюта упала по отношению к доллару более чем на 12%, опустившись ниже паритета впервые за 20 лет. Это может навредить европейскому бизнесу, хотя предприятия еврозоны годами ждали ослабления евро. Об этом в среду, 24 августа, пишет Bloomberg.

По данным авторов статьи, ослабление евро усугубляет «разрушительный скачок цен на энергоносители» и рекордный скачок инфляции, увеличивая стоимость импорта. Также в еврозоне потребительская инфляция близка к 9%, что сдерживает спрос и сказывается на продажах и прибылях предприятий.

Такие позитивные стороны обесценивания валюты как экспортная конкурентоспособность и влияние обменного курса на иностранные доходы затмеваются энергетическим кризисом и угрозой рецессии. Авторы материала подчеркивают, что Европа уязвима из-за зависимости от импорта энергоресурсов из России, а дальнейшие сокращения поставок создадут дополнительную нагрузку на экономику региона, особенно Германии.

12 июля управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский рассказал, с чем связан одинаковый курс евро и доллара. Первоначальное движение в большей степени было связано с дифференциалом процентных ставок, то есть с более высокими ставками в американской валюте по сравнению с европейской. Однако текущий рост цен на сырье ухудшает торговый баланс импортеров этого сырья, пояснил эксперт.

1 июля Статистическое управление Европейского союза предоставило данные, согласно которым потребительские цены в 19 странах ЕС, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю ведения расчетов — 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца. При этом финансовые аналитики ожидали ускорения показателя в среднем лишь до 8,4%.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.