Эксперт объяснил паритет евро и доллара

Управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский рассказал, с чем связан одинаковый курс евро и доллара, который можно было наблюдать во вторник, 12 июля.

В 10:20 мск в ходе торгов на Московской бирже курсы американской и европейской валюты сравнялись. Валюты торговались в районе 59,3 рубля. В моменте доллар был дороже евро.

«Мы видим тенденцию к снижению евро против доллара, она длится еще с лета прошлого года. Первоначальное движение в большей степени было связано с дифференциалом процентных ставок, то есть с более высокими ставками в американской валюте по сравнению с европейской. С точки зрения торгового баланса Европа в выгодную сторону отличалась от США. Однако текущий рост цен на сырье (на газ, нефть, удобрения и др.) ухудшает торговый баланс импортеров этого сырья», — подчеркнул Поддубский в беседе с «Известиям».

Накануне евро и доллар почти сравнялись по цене: на 19:00 мск цена €1 составила $1,004. Подобного паритета в курсе валют не было с 2002 года.

По состоянию на 17:24 мск 11 июля курс доллара опускался до 58,92 рубля. К 17:31 американская валюта поднялась до уровня 59,19 рубля. В то же время курс евро снижался до 59,64 рубля.

Как в тот же день рассказали «Известиям» в маркетплейсе «Сравни», в мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года, Так, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей. Верников отметил, что государству невыгодно иметь более крепкий рубль.