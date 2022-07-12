Реклама
Прямой эфир
Общество
Энергетики Подмосковья оперативно устранили последствия урагана
Экономика
На рынок недвижимости Москвы вернулись квартиры до 5 млн рублей
Мир
ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Мир
ЕС примет директиву, разрешающую конфискацию активов РФ при обходе санкций
Мир
Минобороны сообщило о наемниках на территории Украины из более чем 60 стран
Мир
На карте ВСУ обозначили Воронеж и Белгород в составе Украины
Мир
Анкара анонсировала встречу делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту зерна
Общество
Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии
Общество
Lego полностью покинет Россию
Мир
В Херсоне обезвредили два взрывных устройства
Мир
Лукашенко заявил о разработке Западом планов нападения на Россию

Эксперт объяснил паритет евро и доллара

Эксперт Поддубский объяснил, с чем связан одинаковый курс доллара и евро
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский рассказал, с чем связан одинаковый курс евро и доллара, который можно было наблюдать во вторник, 12 июля.

Курс вверх дном: к концу лета рублю прописали ослабление до 70 за доллар
Стоит ли при этом ожидать возврата нацвалюты к 50 руб./$

В 10:20 мск в ходе торгов на Московской бирже курсы американской и европейской валюты сравнялись. Валюты торговались в районе 59,3 рубля. В моменте доллар был дороже евро.

«Мы видим тенденцию к снижению евро против доллара, она длится еще с лета прошлого года. Первоначальное движение в большей степени было связано с дифференциалом процентных ставок, то есть с более высокими ставками в американской валюте по сравнению с европейской. С точки зрения торгового баланса Европа в выгодную сторону отличалась от США. Однако текущий рост цен на сырье (на газ, нефть, удобрения и др.) ухудшает торговый баланс импортеров этого сырья», — подчеркнул Поддубский в беседе с «Известиям».

Накануне евро и доллар почти сравнялись по цене: на 19:00 мск цена €1 составила $1,004. Подобного паритета в курсе валют не было с 2002 года.

По состоянию на 17:24 мск 11 июля курс доллара опускался до 58,92 рубля. К 17:31 американская валюта поднялась до уровня 59,19 рубля. В то же время курс евро снижался до 59,64 рубля.

Как в тот же день рассказали «Известиям» в маркетплейсе «Сравни», в мае-июне интерес россиян к иностранным валютам упал на 40% по сравнению с мартом-апрелем этого года, Так, трафик страницы с курсом доллара снизился на 48%, а евро — на 17%.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка.

8 июля руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников спрогнозировал, что в ближайшее время доллар будет демонстрировать динамику в пределах 55–68 рублей, но к концу года вырастет до 75 рублей. Верников отметил, что государству невыгодно иметь более крепкий рубль.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022