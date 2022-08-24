Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман рассказал об уголовном деле

Задержание бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана произошло в связи с уголовным делом, которое возбуждено в Москве по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом он сообщил в среду, 24 августа.

«Статья 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»). Дело в Москве», — сказал Ройзман из окна квартиры, собравшимся у его дома журналистам.

Ранее в этот день о проведении следственных действий и задержании Ройзмана сообщали в правоохранительных органах. Его адвокат Юлия Федотова не смогла подтвердить эту информацию, так как узнала о задержании и обысках от журналистов.

Затем в благотворительном фонде Ройзмана «Известиям» подтвердили его задержание. Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова добавила, что получила ряд звонков и направляется в фонд и в частный музей Невьянской иконы, чтобы открыть помещения для силовиков.

В 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В марте 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.

Тогда же бывший мэр Екатеринбурга получил от полиции административные протоколы за участие в незаконных акциях. В мае Ройзман был арестован на девять суток за организацию незаконной акции 31 января.

В 2021 году Ройзман также несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге. За это его суммарно оштрафовали на 60 тыс. рублей. Суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал административный арест на девять суток. По итогам рассмотрения апелляций срок ареста был сокращен до одних суток.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. После госслужбы был сотрудником радиостанции, занимался общественной деятельностью.