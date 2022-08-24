Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России начали тестировать начисление зарплат через СБП
Происшествия
Три судна в районе Сахалина сорвало с якоря
Экономика
На летних верандах предложили разрешить продажу алкоголя
Мир
Министр обороны Украины заявил о страхе перед «усталостью» мира от спецоперации
Общество
Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 24 августа
Общество
Число кибератак на бизнес и госорганы выросло до семи раз
Общество
В Рязанской области сообщили о приостановке распространения огня на юг и запад региона
Экономика
Айфоны последней модели подешевели на 30%
Мир
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на россиян на Кипре
Мир
Правозащитники Германии призвали ЕС не возрождать времена железного занавеса
Мир
В Латвии осудили снос памятника Освободителям Риги
Мир
В ДНР начали новый этап реконструкции мемориала Саур-Могила

В Фонде Евгения Ройзмана подтвердили его задержание и обыски

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержание бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана «Известиям» подтвердили в благотворительном фонде его имени. Помощница Ройзмана Лейла Гусейнова подтвердила и проведение обысков.

«Задержали действительно. Сейчас, скорее всего, проходят обыски в музее Невьянской иконы. И нам позвонили, что планируют провести обыск в Фонде Ройзмана, но там всё пока закрыто, они ждут, пока мы приедем», — рассказала она.

Ранее в этот день стало известно о задержании Евгения Ройзмана. Его адвокат Юлия Федотова сообщила, что узнала о задержании от журналистов и подтвердить информацию не может. Ей необходимо время для уточнения данных.

В 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В марте 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.

Тогда же бывший мэр Екатеринбурга получил от полиции административные протоколы за участие в незаконных акциях. В мае Ройзман был арестован на девять суток за организацию незаконной акции 31 января.

В 2021 году Ройзман также несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге. За это его суммарно оштрафовали на 60 тыс. рублей. Суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал административный арест на девять суток. По итогам рассмотрения апелляций срок ареста был сокращен до одних суток.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. После госслужбы был сотрудником радиостанции, занимался общественной деятельностью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022