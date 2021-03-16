Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Мэр Киева призвал правительство Украины ужесточить меры против COVID-19
Мир
Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в прокуратуру
Мир
Премьер-министр Франции заявил о третьей волне COVID-19 в стране
Мир
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на тюремной стене
Интернет
РКН заявил о наличии возможностей для полной блокировки Twitter
Мир
В Белоруссии введут биометрические паспорта с 1 сентября
Спорт
Поветкин в поединке с Уайтом выставит на кон чемпионский титул
Общество
В Москве помочь бездомным можно будет по телефону 112
Мир
Посольство Великобритании выразило надежду на улучшение отношений с РФ

На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составили административные протоколы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил от полиции административные протоколы за участие в незаконных акциях. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает Е1.ru.

Попали в десятки: почему задержанных на митингах всё чаще отправляют под арест
Участники незаконных акций в столице чаще всего получают от 5 до 15 суток

По данным портала, экс-главу города остановили в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. При этом сам Ройзман опроверг данные ряда СМИ о своем задержании.

«Встретили с прилета, выдали протоколы, ознакомили с административными делами. Я отказался [подписывать протокол] и сказал, что не согласен с ними. Сказал, что буду давать показания в суде», — сказал он.

13 марта стало известно, что Ройзмана, а также муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину задержали правоохранители. Все трое принимали участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация «Открытая Россия».

23 и 31 января, а также 2 февраля в нескольких городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

Помимо этого, были возбуждены уголовные дела по факту применения насилия к представителям власти. Административные дела возбудили за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021