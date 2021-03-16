На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составили административные протоколы

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил от полиции административные протоколы за участие в незаконных акциях. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает Е1.ru.

По данным портала, экс-главу города остановили в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. При этом сам Ройзман опроверг данные ряда СМИ о своем задержании.

«Встретили с прилета, выдали протоколы, ознакомили с административными делами. Я отказался [подписывать протокол] и сказал, что не согласен с ними. Сказал, что буду давать показания в суде», — сказал он.

13 марта стало известно, что Ройзмана, а также муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину задержали правоохранители. Все трое принимали участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация «Открытая Россия».

23 и 31 января, а также 2 февраля в нескольких городах России прошли несогласованные акции, организованные сторонниками блогера Алексея Навального. В результате несанкционированных мероприятий прошли задержания, в том числе и несовершеннолетних граждан.

Правоохранительные органы не раз предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

Помимо этого, были возбуждены уголовные дела по факту применения насилия к представителям власти. Административные дела возбудили за нарушение правил проведения публичных мероприятий.