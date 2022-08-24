Стало известно об обысках в квартире и рабочих помещениях экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
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- Стало известно об обысках в квартире и рабочих помещениях экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
Правоохранители проводят обыски в квартире, офисе фонда и музее бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом в среду, 24 августа, сообщили экстренные службы.
Ранее стало известно о задержании Ройзмана. Его адвокат Юлия Федотова подтвердить информацию об этом не смогла.
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