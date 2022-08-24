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Задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом в среду, 24 августа, сообщили в экстренных службах.

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«Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Проходят следственные действия», — сообщил «РИА Новости» источник.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова сообщила ТАСС, что узнала о задержании от журналистов и подтвердить информацию не может. Ей необходимо время для уточнения данных.

Известно, что в 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также он был оштрафован на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В марте 2022 года сотрудники правоохранительных органов задержали муниципальных депутатов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, принимавших участие в форуме «Муниципальная Россия», который проводила признанная нежелательной в РФ организация.

Тогда же бывший мэр Екатеринбурга получил от полиции административные протоколы за участие в незаконных акциях. В мае Ройзман был арестован на девять суток за организацию незаконной акции 31 января.

В 2021 году Ройзман также несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге. За это его суммарно оштрафовали на 60 тыс. рублей. Суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал административный арест на девять суток. По итогам рассмотрения апелляций срок ареста был сокращен до одних суток.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. После госслужбы был сотрудником радиостанции, занимался общественной деятельностью.

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