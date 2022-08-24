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МИД Литвы предложил впускать россиян в страну после ответа на вопрос о Крыме

Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил спрашивать россиян на границе о принадлежности Крыма
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Гражданам России, желающим пересечь границу Балтии, нужно будет высказать свое отношение к спецоперации на Украине и в Донбассе и ответить на вопрос о статусе Крыма. Такое мнение высказал министр внутренних дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

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«Простой пример, пограничник спрашивает: «Вы поддерживаете <спецоперацию> на Украине?» или «Чей Крым?». И исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым [принадлежит России], можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — передает его слова TV3.It 23 августа.

Он добавил, что ответ может повлиять на отказ во въезде, даже если у человека шенгенская виза.

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже не взирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу. Ранее в этот же день финское правительство начало замедление выдачи туристических виз россиянам. По словам премьер-министра Санны Марин, поток туристов является «проблемой, которую необходимо решить».

Между тем, с критикой запрета выдачи виз гражданам РФ выступил постоянный секретарь (пост, аналогичный первому заместителю министра) МИД Кипра Корнелиус Корнелиу. Он отметил, что соответствующее решение нанесет существенный урон русским общинам на территории Евросоюза. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

19 августа Ландсбергис призвал аннулировать действующие туристические шенгенские визы, выданные россиянам. Глава МИДа отметил, что многие страны ЕС сопротивляются запрету на выдачу виз гражданам России, в связи с чем он призвал их «хотя бы более внимательно изучить уже выданные визы». В случае если есть какие-то сомнения в отношении держателей виз, им необходимо запретить въезд.

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, в свою очередь, назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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