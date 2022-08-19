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Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы

Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал аннулировать действующие туристические шенгенские визы, выданные россиянам. Об этом он заявил в своей колонке для Politico, опубликованной 19 августа.

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«Вместе мы должны найти единое и действенное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным. И он должен включать немедленно вступившее в силу четкое «нет» российским и белорусским туристам; отзыв уже выданных долгосрочных многократных виз по крайней мере до окончания <военной операции>; и постоянный прием тех, кто ищет убежища, а не европейский отдых», — заявил Ландсбергис.

Глава МИДа отметил, что многие страны ЕС сопротивляются запрету на выдачу виз гражданам России, в связи с чем он призвал их «хотя бы более внимательно изучить уже выданные визы». В случае если есть какие-то сомнения в отношении держателей виз, им необходимо запретить въезд.

18 августа советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович не согласился с предложением запретить выдачу виз россиянам на въезд в Евросоюз (ЕС). Он заявил, что не является сторонником коллективной ответственности.

В тот же день стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России.

С 18 августа в Эстонии вступило в силу распоряжение правительства об ограничении на выдачу виз и въезд в страну для граждан России с выданной в республике шенгенской визой.

Также 18 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что Москва не исключает того, что власти всех стран ЕС примут решение о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он добавил, что подобные шаги не останутся без реакции со стороны Кремля.

Между тем в этот же день представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что страны Евросоюза, которые уже ввели ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан РФ, будут продолжать выдавать их по гуманитарным соображениям.

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