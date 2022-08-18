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В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Страны Евросоюза, которые уже ввели ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан РФ, будут продолжать выдавать их по гуманитарным соображениям, заявила 18 августа представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

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«Страны ЕС не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», — сообщила она в ходе брифинга в Брюсселе.

Хиппер также добавила, что введение визовых ограничений против россиян будет рассматриваться на встрече глав МИД ЕС, которая пройдет с 30 по 31 августа в Праге. Она также добавила, что ЕК намерена скоординировать согласованные действия стран Евросоюза по вопросу визовых ограничений.

Ранее 18 августа появилась информация о том, что министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России. Речь на встрече пойдет, в первую очередь, об изменении шенгенского кодекса, который сейчас не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.

С 18 августа в Эстонии вступило в силу распоряжение правительства об ограничении на выдачу виз и въезд в страну для граждан России с выданной в республике шенгенской визой.

В августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

В свою очередь, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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