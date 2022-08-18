В ЕК заявили о продолжении выдачи шенгенских виз россиянам по гумсоображениям

Страны Евросоюза, которые уже ввели ограничения на выдачу шенгенских виз для граждан РФ, будут продолжать выдавать их по гуманитарным соображениям, заявила 18 августа представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

«Страны ЕС не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям», — сообщила она в ходе брифинга в Брюсселе.

Хиппер также добавила, что введение визовых ограничений против россиян будет рассматриваться на встрече глав МИД ЕС, которая пройдет с 30 по 31 августа в Праге. Она также добавила, что ЕК намерена скоординировать согласованные действия стран Евросоюза по вопросу визовых ограничений.

Ранее 18 августа появилась информация о том, что министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России. Речь на встрече пойдет, в первую очередь, об изменении шенгенского кодекса, который сейчас не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку.

С 18 августа в Эстонии вступило в силу распоряжение правительства об ограничении на выдачу виз и въезд в страну для граждан России с выданной в республике шенгенской визой.

В августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

В свою очередь, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян. Он добавил, что россияне должны «жить в своем собственном мире до тех пор, пока не сменят свою философию».

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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