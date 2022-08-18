Источник узнал о планах глав МИД стран ЕС обсудить сокращение выдачи виз россиянам

Министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз всем гражданам России.

Речь на встрече пойдет в первую очередь об изменении шенгенского кодекса, который сейчас не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку. Также главы МИД обсудят возможные согласованные действия стран ЕС в рамках имеющихся у них национальных компетенций.

«На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз количества туристических виз, выдаваемых российским гражданам ежедневно. К этой схеме смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу. Такая система позволит отработать оптимальные формы визовых ограничений, к которым впоследствии смогут присоединиться другие страны Евросоюза», — приводит 18 августа ТАСС слова своего дипломатического источника в Брюсселе.

По словам источника, полностью прекратить выдачу шенгенских виз Евросоюз, вероятно не сможет, поскольку всегда есть категории граждан, которым такие визы необходимо выдавать. Это могут быть гражданские активисты, представители оппозиции, журналисты, или лица, отправляющиеся в Европу по гуманитарным нуждам, например для срочного лечения.

С 18 августа в Эстонии вступило в силу распоряжение правительства об ограничении на выдачу виз и въезд в страну для граждан России с выданной в республике шенгенской визой.

В августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

В свою очередь, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.